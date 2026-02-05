Wisatawan Korea Tewas saat Snorkeling di Manta Point Nusa Penida, RIP!

JPNN.com

Kamis, 05 Februari 2026 – 05:18 WIB
Ilustrasi olah TKP wisatawan Korsel yang meninggal seusai snorkeling di perairan Manta Point, Nusa Penida, Klungkung. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Petaka kembali menimpa wisatawan mancanegara (wisman) yang melakukan aktivitas wisata di Bali.

Seorang wisatawan asal Korea Selatan berinisial SR, 40, meninggal dunia saat melakukan snorkeling di perairan Manta Point, Nusa Penida, Klungkung, Selasa (3/2) lalu.

Korban ditemukan mengambang tak sadarkan diri setelah baru sepuluh menit berada di dalam air menikmati keindahan bawah laut perairan Nusa Penida.

Menurut informasi, kejadian bermula ketika bersama temannya mengikuti paket snorkeling yang dipandu oleh seorang pemandu berinisial F, 40, Selasa (3/2) pagi pukul 10.00 WITA.

Setiba di lokasi pertama, yakni Manta Point, korban turun ke laut untuk snorkeling.

Namun, berselang 10 menit, saksi melihat korban sudah dalam posisi mengambang dan tidak bergerak.

Melihat kondisi tersebut, saksi segera mendekati korban yang sudah dalam keadaan lemas dan meminta bantuan dari kapal snorkeling lain di sekitar lokasi.

Korban sempat dievakuasi ke atas kapal untuk mendapatkan pertolongan pertama berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP), sebelum akhirnya dilarikan kembali ke pelabuhan.

