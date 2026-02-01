Pria Bekasi Tewas Tabrak Trotoar di Denpasar, Warga Palembang Luka Parah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Puputan, tepatnya di depan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang, Renon, Denpasar, Minggu (1/2) dini hari.

Peristiwa nahas terjadi sekitar pukul 01.16 WITA, tak lama setelah Kota Denpasar diguyur hujan lebat dan menyisakan kondisi jalanan yang licin.

Insiden yang melibatkan sepeda motor Honda Vario ini merenggut nyawa seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat berinisial JGCAS, 46.

Korban JGCAS meninggal dunia sesaat setelah mendapat perawatan tim medis RSUP Prof Ngoerah.

Korban satu lagi berinisial S, 25, asal Palembang, Sumatra Selatan sementara masih mendapat perawatan karena mengalami sejumlah luka.

Kecelakaan bermula ketika pengendara motor Vario DK 4619 GB berinisial S melintas di tempat kejadian perkara (TKP) membonceng korban JGCAS.

Korban melaju dari arah timur ke barat.

Apes, tepat di TKP, motor yang dikendarai S oleng karena melintas di aspal yang licin.