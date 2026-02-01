JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pria Bekasi Tewas Tabrak Trotoar di Denpasar, Warga Palembang Luka Parah

Pria Bekasi Tewas Tabrak Trotoar di Denpasar, Warga Palembang Luka Parah

Minggu, 01 Februari 2026 – 21:11 WIB
Pria Bekasi Tewas Tabrak Trotoar di Denpasar, Warga Palembang Luka Parah - JPNN.com Bali
Ilustrasi tabrakan tunggal di Jalan Raya Puputan, tepatnya di depan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang, Renon, Denpasar, Minggu (1/2) dini hari yang menyebabkan pria Bekasi, meninggal dunia. Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Puputan, tepatnya di depan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang, Renon, Denpasar, Minggu (1/2) dini hari.

Peristiwa nahas terjadi sekitar pukul 01.16 WITA, tak lama setelah Kota Denpasar diguyur hujan lebat dan menyisakan kondisi jalanan yang licin.

Insiden yang melibatkan sepeda motor Honda Vario ini merenggut nyawa seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat berinisial JGCAS, 46.

Baca Juga:

Korban JGCAS meninggal dunia sesaat setelah mendapat perawatan tim medis RSUP Prof Ngoerah.

Korban satu lagi berinisial S, 25, asal Palembang, Sumatra Selatan sementara masih mendapat perawatan karena mengalami sejumlah luka.

Kecelakaan bermula ketika pengendara motor Vario DK 4619 GB berinisial S melintas di tempat kejadian perkara (TKP) membonceng korban JGCAS.

Baca Juga:

Korban melaju dari arah timur ke barat.

Apes, tepat di TKP, motor yang dikendarai S oleng karena melintas di aspal yang licin.

Kecelakaan tunggal yang melibatkan sepeda motor Honda Vario ini merenggut nyawa seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat berinisial JGCAS, 46.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pria bekasi Pria Bekasi tewas kecelakaan tunggal trotoar konjen jepang Bali Denpasar palembang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Romansa Uruguay di Skuad Persik: Adrian Luna Penerus Kejayaan Gonzales & Fagundez - JPNN.com Bali

    Romansa Uruguay di Skuad Persik: Adrian Luna Penerus Kejayaan Gonzales & Fagundez

  2. Respons Bali United Buntut Gol Aneh Jose Enrique, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Respons Bali United Buntut Gol Aneh Jose Enrique, Johnny Jansen Blak-blakan

  3. Gol Kedua Persik ke Gawang Mike Houptmeijer Memicu Kontroversi, Sah?         - JPNN.com Bali

    Gol Kedua Persik ke Gawang Mike Houptmeijer Memicu Kontroversi, Sah?        

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU