Lansia 80 Tahun yang Hilang saat Mencari Kayu Bakar Ditemukan Selamat, tetapi
bali.jpnn.com, KARANGASEM - Kerja keras Tim SAR gabungan mencari seorang lansia, Ni Wayan Baca, yang hilang saat mencari kayu bakar akhirnya membuahkan hasil.
Warga Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem, Bali itu ditemukan selamat, Kamis (29/1) sore.
Nenek malang tersebut pertama kali ditemukan seorang warga Banjar Dinas Pakel sekitar pukul 16.45 WITA.
Saksi saat itu sedang dalam perjalanan menuju kandang untuk memberi makan ternak sapinya.
Ni Wayan Baca ditemukan terduduk di sebuah jalur setapak di kawasan Kebun Kendal Tua, sekitar 1 km arah selatan dari lokasi terakhir terlihat.
Operasi SAR dimulai sejak pukul 10.45 WITA dengan melibatkan lebih dari 60 personel gabungan.
Tim SAR melakukan pencarian dalam tiga tahap (sorti).
Sorti pertama, tim SAR gabungan melakukan penyisiran dalam radius 2 km ke arah utara dan Selatan dari titik hilang.
Ni Wayan Baca, warga Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem, Bali itu ditemukan selamat, Kamis (29/1) sore setelah hilang sejak Selasa (27/1) lalu
