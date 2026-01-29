Lansia 80 Tahun di Karangasem Hilang saat Mencari Kayu Bakar, Begini Kisahnya

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Seorang lansia bernama Ni Wayan Baca, 80, dilaporkan hilang setelah tak kunjung kembali dari kebun di Banjar Dinas Pakel, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem.

Korban diketahui meninggalkan rumah sejak Selasa (27/1) sekitar pukul 14.00 WITA untuk mencari kayu bakar dan belum pulang sampai Kamis hari ini (29/1).

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, korban terakhir kali terlihat oleh warga sekitar pukul 16.30 WITA.

Baca Juga: Lansia 72 Tahun yang Hilang di Mengwi Ditemukan Tewas Terjepit Sampah Sungai

Korban Ni Wayan Baca saat itu terlihat di area perladangan yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya di Banjar Dinas Pakel.

"Pihak keluarga dan masyarakat setempat sudah berupaya mencari sejak malam kejadian hingga sore kemarin, tetapi hasilnya nihil.

Kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polsek Sidemen," ujar Nyoman Sidakarya, Kamis (29/1).

Menanggapi laporan tersebut, Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem mengerahkan tujuh personel ke lokasi.

Saat ini, tim SAR gabungan fokus menyisir jalur yang biasa dilewati korban dengan dukungan peralatan khusus.