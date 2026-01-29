JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Lansia 80 Tahun di Karangasem Hilang saat Mencari Kayu Bakar, Begini Kisahnya

Lansia 80 Tahun di Karangasem Hilang saat Mencari Kayu Bakar, Begini Kisahnya

Kamis, 29 Januari 2026 – 12:19 WIB
Lansia 80 Tahun di Karangasem Hilang saat Mencari Kayu Bakar, Begini Kisahnya - JPNN.com Bali
Tim SAR dari Pos SAR Karangasem melakukan pencarian seorang lansia, Ni Wayan Baca, 80, warga Banjar Dinas Pakel, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem, yang hilang saat mencari kayu bakar. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Seorang lansia bernama Ni Wayan Baca, 80, dilaporkan hilang setelah tak kunjung kembali dari kebun di Banjar Dinas Pakel, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Karangasem.

Korban diketahui meninggalkan rumah sejak Selasa (27/1) sekitar pukul 14.00 WITA untuk mencari kayu bakar dan belum pulang sampai Kamis hari ini (29/1).

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, korban terakhir kali terlihat oleh warga sekitar pukul 16.30 WITA.

Baca Juga:

Korban Ni Wayan Baca saat itu terlihat di area perladangan yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya di Banjar Dinas Pakel.

"Pihak keluarga dan masyarakat setempat sudah berupaya mencari sejak malam kejadian hingga sore kemarin, tetapi hasilnya nihil.

Kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polsek Sidemen," ujar Nyoman Sidakarya, Kamis (29/1).

Baca Juga:

Menanggapi laporan tersebut, Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem mengerahkan tujuh personel ke lokasi.

Saat ini, tim SAR gabungan fokus menyisir jalur yang biasa dilewati korban dengan dukungan peralatan khusus.

Seorang lansia bernama Ni Wayan Baca, 80, dilaporkan hilang setelah tak kunjung kembali dari kebun di Banjar Dinas Pakel, Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   lansia sidemen karangasem kayu bakar Bali Polsek Sidemen basarnas bali Pos Sar Karangasem

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United

  2. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  3. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU