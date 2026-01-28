Korban Tewas Tabrakan Maut di Labuan Sait Pecatu Bertambah, Begini Kronologinya

bali.jpnn.com, PECATU - Teka-teki kecelakaan maut di Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (28/1) dini hari mulai terungkap.

Korban kecelakaan ternyata bukan satu orang, tetapi dua.

Korban tewas pertama adalah sopir truk Mitsubishi N 8846 EY, Dimas Suprayogi, 33, asal Mojokerto, Jawa Timur.

Dimas Suprayogi mengalami cedera pada organ tubuh dalam, dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) setelah terjepit bodi kabin truk.

Korban kedua adalah pengendara Honda Beat berinisial AAM, 28, asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

AAM meninggal dunia dalam perawatan tim medis RS Bali Jimbaran setelah mengalami luka kepala terbuka serta lecet di kedua kaki.

Insiden kecelakaan maut ini juga melukai sopir truk molen B 9742 XFY, Edi Handoko, 45, asal Jember, Jawa Timur.

Korban Edi Handoko berhasil dievakuasi pada pukul 01.25 WITA dalam kondisi sadar.