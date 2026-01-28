JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Korban Tewas Tabrakan Maut di Labuan Sait Pecatu Bertambah, Begini Kronologinya

Korban Tewas Tabrakan Maut di Labuan Sait Pecatu Bertambah, Begini Kronologinya

Rabu, 28 Januari 2026 – 21:37 WIB
Korban Tewas Tabrakan Maut di Labuan Sait Pecatu Bertambah, Begini Kronologinya - JPNN.com Bali
Tim SAR mengevakuasi korban tabrakan di Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (28/1) dini hari. Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang tewas dan tiga luka-luka. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, PECATU - Teka-teki kecelakaan maut di Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (28/1) dini hari mulai terungkap.

Korban kecelakaan ternyata bukan satu orang, tetapi dua.

Korban tewas pertama adalah sopir truk Mitsubishi N 8846 EY, Dimas Suprayogi, 33, asal Mojokerto, Jawa Timur.

Baca Juga:

Dimas Suprayogi mengalami cedera pada organ tubuh dalam, dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) setelah terjepit bodi kabin truk.

Korban kedua adalah pengendara Honda Beat berinisial AAM, 28, asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

AAM meninggal dunia dalam perawatan tim medis RS Bali Jimbaran setelah mengalami luka kepala terbuka serta lecet di kedua kaki.

Baca Juga:

Insiden kecelakaan maut ini juga melukai sopir truk molen B 9742 XFY, Edi Handoko, 45, asal Jember, Jawa Timur.

Korban Edi Handoko berhasil dievakuasi pada pukul 01.25 WITA dalam kondisi sadar.

eka-teki kecelakaan maut di Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (28/1) dini hari mulai terungkap.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kecelakaan tabrakan Truk Molen Truk Mitsubishi pemotor tewas pecatu RS Bali Jimbaran RSUP Prof Ngoerah polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United

  2. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  3. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU