Lima Begal Remaja Pelaku Curas di Padangsambian Bali Ditangkap, Terungkap Fakta

Rabu, 28 Januari 2026 – 17:07 WIB
Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan lima begal remaja yang beraksi di Padangsambian, Denpasar, Rabu (28/1). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Barat akhirnya berhasil meringkus lima begal remaja pelaku pencurian dan kekerasan (curas) yang terjadi di Jalan Raya Buana Raya, Padangsambian, Kamis (22/1) dini hari pukul 03.25 WITA.

Lima tersangka diamankan setelah korban Muammar, 21, yang bertempat tinggal di Padangsambian, Denpasar membuat laporan ke Polsek Denpasar Barat, seusai kejadian.

Berdasar rekaman CCTV dan olah tempat kejadian perkara, lima pelaku ditangkap, Senin (26/1) lalu di tempat berbeda.

Salah satu dari lima pelaku itu adalah Velexius Noronha, 18, asal Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Empat pelaku lainnya masih di bawah umur, yakni DWS, JRM, VAMF dan KIS.

“Lima pelaku sudah diamankan dan saat ini dalam proses pemeriksaan oleh penyidik,” ujar Kapolsek Denpasar Barat Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, Rabu (28/1).

Kejadian bermula ketika tersangka utama Velexius Noronha bersama empat anak di bawah umur (ABH) berinisial DWS, JRM, VAMF, dan KIS, dalam perjalanan pulang dari Pantai Kuta, Kamis (22/1) dini hari pukul 00.30 WITA.

Saat melintas di lampu merah Jalan Mahendradata, tersangka berpapasan dengan korban, Muammar, 21, yang sedang dibonceng oleh rekannya.

Lima pelaku begal remaja diamankan polisi setelah korban Muammar, 21, membuat laporan ke Polsek Denpasar Barat, seusai kejadian.
