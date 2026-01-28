Pria 30 Tahun Tanpa Identitas Tewas di Jembatan Tukad Rangda Denpasar, RIP!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga di sekitar Jalan Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di bawah Jembatan Tukad Rangda, Selasa (27/1) dini hari.

Korban yang belum diketahui identitasnya alias Mr. X ditemukan tewas dalam posisi telungkup dan terendam air.

Di samping tubuh korban ditemukan sepeda motor yang diduga milik Mr. X.

Penemuan jenazah korban diperkirakan terjadi pada pukul 03.56 WITA.

Kala itu, dua saksi Gede Suteja, 51 dan Ketut Mariana, 39, melintas di tempat kejadian perkara (TKP).

Pada saat melintas, kedua saksi curiga melintas sepeda motor di bawah jembatan.

Kedua saksi pun berhenti dan memeriksa ke bawah jembatan yang mengerah ke Jalan Merta Sari itu.

Tak disangka, saksi mendapati seorang pria berusia 30 tahun dalam kondisi terendam air dan telungkup.