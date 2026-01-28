JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 07:05 WIB
Tim SAR Evakuasi Korban Terhimpit Truk Tronton di Labuan Sait, Satu Tewas, RIP! - JPNN.com Bali
Tim SAR mengevakuasi dua korban yang terhimpit kabin truk tronton seusai kecelakaan maut di Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (28/1) dini hari. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, PECATU - Kecelakaan maut melibatkan sebuah truk tronton terjadi di Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (28/1) dini hari.

Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang korban terjebak di dalam kabin truk, sehingga memerlukan penanganan khusus dari tim penyelamat.

Korban teridentifikasi bernama Edi Handoko, 45, asal Jember dan Dimas Suprayogi, 34, asal Mojokerto, Jawa Timur.

Baca Juga:

Insiden ini menyebabkan Edi Handoko mengalami luka parah di bagian wajah dan kaki, sementara Dimas Suprayogi meninggal dunia saat dievakuasi dari dalam kabin truk.

Laporan mengenai kecelakaan tersebut diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) dari Babinsa Labuan Sait pada pukul 00.15 WITA.

Merespons laporan tersebut, sebanyak delapan personel segera diterjunkan dari pos Jimbaran menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan extrication (penyelamatan khusus korban terjepit).

Baca Juga:

Setibanya di lokasi, tim menemukan kondisi kabin truk yang ringsek parah, menghimpit kedua korban di dalamnya.

Tim SAR gabungan harus berjibaku mencari celah di antara himpitan besi kabin truk untuk mengeluarkan kedua korban.

