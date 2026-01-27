JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Ngurah Rai Tendang WNA Korsel, Nekat Cabut Garis Pol PP di Bali

Imigrasi Ngurah Rai Tendang WNA Korsel, Nekat Cabut Garis Pol PP di Bali

Selasa, 27 Januari 2026 – 20:23 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Tendang WNA Korsel, Nekat Cabut Garis Pol PP di Bali - JPNN.com Bali
Petugas Inteldakim Imigrasi Imigrasi Ngurah Rai mengawal proses deportasi WNA Korea Selatan (tengah) di Bandara Ngurah Rai, Bali, Selasa (27/1). Foto: ANTARA/Ho-imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai kembali mendeportasi warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian selama berlibur di Bali.

Kali ini seorang WNA Korea Selatan (Korsel) berinisial CHK dideportasi pulang ke negaranya karena nekat mencabut garis Polisi Pamong Praja (Pol PP) pada lahan yang sedang dalam penyelidikan petugas.

Pria 56 tahun itu ditendang keluar Bali karena melanggar Perda Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Baca Juga:

CHK dideportasi ke Korea Selatan menggunakan maskapai Jeju Air melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

"Kami tidak memberikan toleransi kepada orang asing yang tidak taat pada aturan," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko dilansir dari Antara.

CHK kepada penyidik Inteldakim mengakui telah melepas garis Pol PP itu di beberapa titik lahan yang sedang dalam status penghentian aktivitas oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Baca Juga:

Atas tindakannya tersebut, CHK dinilai tidak menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Satpol PP Badung kemudian melaporkan aksi CHK kepada petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) untuk ditindaklanjuti.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai kembali mendeportasi warga negara asing (WNA) Korea Selatan yang melakukan pelanggaran keimigrasian selama berlibur di Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi ngurah rai WNA Korea Selatan WNA Korsel Garis Pol PP satpol pp badung deportasi pencekalan Bandara Gusti Ngurah Rai Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  2. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

  3. Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU