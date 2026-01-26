JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 17:34 WIB
Heboh Perempuan Paruh Baya Tewas di Kamar Indekos, Pesannya ke Anak Bikin Haru - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Denpasar Utara turun melakukan olah TKP atas penemuan jenazah seorang perempuan paruh baya di kamar indekos di di Jalan Antasura, Gang Dewi Madri, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar , Minggu (25/1) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warga di Jalan Antasura, Gang Dewi Madri, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang wanita di dalam kamar indekos, Minggu (25/1) malam.

Perempuan paruh baya yang diketahui bernama Ni Nyoman Pastini, 58, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi indekos.

Aparat Polsek Denpasar Utara langsung turun ke lokasi kejadian setelah menerima laporan pada pukul 22.00 WITA.

Penemuan jenazah Ni Nyoman Pastini bermula saat anak korban, Komang Try Wahyu Santosa, 21, datang untuk menjenguk ibunya.

Kecurigaan muncul karena pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam dan tidak ada respons dari korban.

Bersama ibu indekos dan saksi lainnya, anak korban akhirnya memutuskan untuk membuka paksa pintu kamar.

Saat berhasil masuk, mereka menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar mandi dalam posisi telungkup tanpa busana.

Korban masih memakai penutup kepala untuk mandi (shower cap).

TAGS   perempuan perempuan paruh baya Denpasar indekos kamar indekos Polsek Denpasar Utara polresta denpasar meninggal dunia tewas anak

