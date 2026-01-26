Viral Pemuda Denpasar Jadi Korban Penjambretan di Jalan Buana Raya, Ngeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret) kembali meresahkan warga ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Seorang pemuda bernama Muammar, 21, menjadi korban pencurian saat melintas di Jalan Buana Raya, depan Apotek Nathan, Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat.

Insiden yang sempat viral di media sosial itu diketahui terjadi pada Kamis (22/1) dini hari sekitar pukul 03.29 WITA, tetapi baru dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian, Sabtu (24/1) sore.

Kejadian bermula saat korban, Muammar, baru saja pulang bekerja dari arah Kuta, Badung.

Korban saat itu sedang dibonceng oleh rekannya melewati Jalan Imam Bonjol menuju arah Jalan Buana Raya.

Setibanya di lokasi kejadian (TKP), motor yang dikendarai korban tiba-tiba dipepet oleh dua unit sepeda motor yang dikendarai para pelaku.

Modus operandi yang dilakukan tergolong nekat, salah satu pelaku menendang motor korban, sementara pelaku lainnya menarik tas pinggang korban dengan paksa.

Akibat tendangan tersebut, korban dan rekannya terjatuh dari motor.