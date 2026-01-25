Pendaki Cewek Terpeleset di Gunung Abang, Evakuasi Terhambat Cuaca Buruk

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 20:15 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki cewek Paula Shinta Kadek Peter Tamboto yang mengalami patah kaki saat melakukan pendakian di Gunung Abang, Kintamani, Bangli, Bali, Minggu (25/1). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BANGLI - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami patah kaki saat melakukan pendakian di Gunung Abang, Kintamani, Bangli, Bali, Minggu (25/1).

Korban teridentifikasi bernama Paula Shinta Kadek Peter Tamboto.

Pendaki perempuan berusia 42 tahun asal Badung, Bali, itu dilaporkan tidak mampu melanjutkan perjalanan setelah terpeleset akibat jalur pendakian yang licin.

Peristiwa bermula saat korban bersama dua rekannya memulai pendakian sekitar pukul 05.00 WITA, Minggu pagi.

Namun, pada saat perjalanan turun, kecelakaan terjadi.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) baru menerima laporan permintaan bantuan dari pemandu lokal, Nengah Darwis, pada pukul 10.40 WITA.

"Posisi korban saat kejadian berada di sekitar sebelum Pos 2 Pura Andong.

Kami langsung memberangkatkan delapan personel dari Pos SAR Karangasem menuju lokasi," ujar Koordinator Lapangan Pos SAR Karangasem I Putu Handika Bhayangkara, Minggu (24/1) malam.

