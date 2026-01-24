JPNN.com

4 Fakta Tragedi Proyek Senderan di Ungasan Bali, Temuan Polisi Mengejutkan

Sabtu, 24 Januari 2026 – 08:31 WIB
Tim SAR menggunakan alat berat jenis ekskavator untuk mencari pekerja proyek yang tertimbun proyek senderan di Ungasan, Kuta Selatan, Badung, kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan kerja menimpa delapan pekerja proyek senderan di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (23/1) siang.

Dua orang pekerja tewas setelah tertimbun material senderan.

Korban tewas teridentifikasi bernama Shohibul Hasan, 25, asal Dusun Nyabrang, Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Probolinggo.

Satu lagi Farhan Yudistian yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Bali Jimbaran, bukan RS Udayana sebagaimana berita awal.

Dua korban lagi selamat, yakni Mohammad Waki, 19, asal Probolinggo dan Joko Sambang, 48, asal Lumajang, Jawa Timur.

Berikut empat fakta tragedi proyek senderan di Ungasan Bali yang memakan korban jiwa:

1. Kondisi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

TKP merupakan proyek penataan lahan.                        

Kecelakaan kerja menimpa delapan pekerja proyek senderan di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (23/1) siang.
