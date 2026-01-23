Tragedi Proyek Senderan di Ungasan: Satu Selamat, Dua Pekerja Probolinggo Tewas

bali.jpnn.com, UNGASAN - Kecelakaan kerja menimpa delapan pekerja proyek di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Jumat (23/1) siang.

Insiden ambruknya tembok senderan mengakibatkan dua orang pekerja meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka.

Korban tewas teridentifikasi bernama Shohibul Hasan, 25, asal Dusun Nyabrang, Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Probolinggo dan Farhan yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS Udayana.

Satu korban selamat diketahui Bernama Mohammad Waki, asal Dusun Kemirian, Desa Bladakulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Jawa Timur.

Kejadian bermula saat delapan pekerja sedang beraktivitas di lokasi proyek.

Lima orang berada di posisi bawah, sementara tiga lainnya berada di bagian atas.

Saat tembok senderan tiba-tiba ambruk, lima pekerja di bawah berhasil menyelamatkan diri.

Namun, tiga pekerja yang berada di atas tidak sempat menghindar dan tertimbun material longsor.