JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Tragedi di SWRO Ceningan: Teknisi 39 Tahun Tewas Tersengat Listrik, RIP!

Tragedi di SWRO Ceningan: Teknisi 39 Tahun Tewas Tersengat Listrik, RIP!

Jumat, 23 Januari 2026 – 09:06 WIB
Tragedi di SWRO Ceningan: Teknisi 39 Tahun Tewas Tersengat Listrik, RIP! - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Nusa Penida mengevakuasi seorang petugas teknis SWRO Ceningan yang tewas tersengat aliran listrik saat tengah mengecek peralatan pompa, Kamis (22/1) kemarin. Foto: Instagram @polseknusapenida

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Kecelakaan kerja yang merenggut nyawa terjadi di Kantor Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Ceningan, Desa Lembongan, Nusa Penida, Klungkung, Kamis (22/1) pukul 11.30 WITA.

Seorang petugas teknis SWRO Ceningan dilaporkan meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik saat tengah mengecek peralatan pompa.

Korban teridentifikasi bernama I Gede Agus Satria Bayu, 39, seorang karyawan swasta yang bertugas di instalasi itu.

Baca Juga:

Kapolsek Nusa Penida Kompol I Ketut Kesuma Jaya turut berbelasungkawa mendalam atas peristiwa tersebut.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya korban,” ujar Kompol I Ketut Kesuma Jaya dalam pernyataan resminya.

Berdasar informasi, kejadian bermula ketika korban melakukan perbaikan pada unit pompa air pada instalasi SWRO Ceningan.

Baca Juga:

Setelah selesai melakukan perbaikan, korban membawa pompa ke luar ruangan untuk dilakukan pengecekan fungsi.

Saat dilakukan pengecekan, korban mencolokkan kabel pompa ke sumber listrik untuk memastikan kipas pompa berfungsi.

Seorang petugas teknis SWRO Ceningan, Nusa Penida, dilaporkan meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik saat tengah mengecek peralatan pompa.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SWRO Ceningan teknisi tewas listrik Bali polsek nusa penida tersengat listrik Tragedi SWRO Ceningan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru

  2. Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab

  3. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU