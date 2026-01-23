Tragedi di SWRO Ceningan: Teknisi 39 Tahun Tewas Tersengat Listrik, RIP!

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Kecelakaan kerja yang merenggut nyawa terjadi di Kantor Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Ceningan, Desa Lembongan, Nusa Penida, Klungkung, Kamis (22/1) pukul 11.30 WITA.

Seorang petugas teknis SWRO Ceningan dilaporkan meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik saat tengah mengecek peralatan pompa.

Korban teridentifikasi bernama I Gede Agus Satria Bayu, 39, seorang karyawan swasta yang bertugas di instalasi itu.

Kapolsek Nusa Penida Kompol I Ketut Kesuma Jaya turut berbelasungkawa mendalam atas peristiwa tersebut.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya korban,” ujar Kompol I Ketut Kesuma Jaya dalam pernyataan resminya.

Berdasar informasi, kejadian bermula ketika korban melakukan perbaikan pada unit pompa air pada instalasi SWRO Ceningan.

Setelah selesai melakukan perbaikan, korban membawa pompa ke luar ruangan untuk dilakukan pengecekan fungsi.

Saat dilakukan pengecekan, korban mencolokkan kabel pompa ke sumber listrik untuk memastikan kipas pompa berfungsi.