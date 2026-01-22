JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Bali Deportasi Buron Polisi Rumania dengan Tangan Terborgol, Lihat

Imigrasi Bali Deportasi Buron Polisi Rumania dengan Tangan Terborgol, Lihat

Kamis, 22 Januari 2026 – 20:08 WIB
Imigrasi Bali Deportasi Buron Polisi Rumania dengan Tangan Terborgol, Lihat - JPNN.com Bali
Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, mendeportasi buronan Interpol asal Rumania Zuleam Costinel Cosmin di Bandara Ngurah Rai, Bali, Rabu (21/1) kemarin. Foto: ANTARA/HO-Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, akhirnya mendeportasi buronan Interpol asal Rumania, Costinel Cosmin Zuleam, 33.

Zuleam dideportasi setelah bersembunyi di wilayah Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali dan menikah dengan warga negara Indonesia (WNI).

Zuleam yang terlibat pembunuhan sadis di negaranya dideportasi dengan kondisi kedua tangan diborgol, dengan mengenakan celana panjang berwarna putih dan kaus berwarna krem.

Baca Juga:

Selama ada di area Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, Zuleam didampingi beberapa petugas termasuk Imigrasi.

Pria yang masuk subjek daftar merah Interpol dan menjadi buronan di negaranya itu meninggalkan Bali dengan menumpang maskapai penerbangan Timur Tengah melalui Doha kemudian tiba di tujuan akhir Bucarest, Rumania.

“Kami meningkatkan sinergi dengan pihak berwenang demi menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban nasional,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Costinel Cosmin Zuleam ditangkap pada Kamis (15/1) lalu oleh tim gabungan Divhubinter Polri, Polda Bali, Polresta Denpasar dan Polres Gianyar.

Keberadaannya di Indonesia terlacak di Jakarta dan Bali pada kurun waktu November 2025.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, akhirnya mendeportasi buronan Interpol asal Rumania, Costinel Cosmin Zuleam, 33, yang terlibat kasus pembunuhan di negaranya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi ngurah rai deportasi buron buronan Interpol Rumania Bandara Gusti Ngurah Rai Bali WNI istri siri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab

  2. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

  3. Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU