Imigrasi Bali Deportasi Buron Polisi Rumania dengan Tangan Terborgol, Lihat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, akhirnya mendeportasi buronan Interpol asal Rumania, Costinel Cosmin Zuleam, 33.

Zuleam dideportasi setelah bersembunyi di wilayah Kerobokan, Kuta Utara, Badung Bali dan menikah dengan warga negara Indonesia (WNI).

Zuleam yang terlibat pembunuhan sadis di negaranya dideportasi dengan kondisi kedua tangan diborgol, dengan mengenakan celana panjang berwarna putih dan kaus berwarna krem.

Selama ada di area Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, Zuleam didampingi beberapa petugas termasuk Imigrasi.

Pria yang masuk subjek daftar merah Interpol dan menjadi buronan di negaranya itu meninggalkan Bali dengan menumpang maskapai penerbangan Timur Tengah melalui Doha kemudian tiba di tujuan akhir Bucarest, Rumania.

“Kami meningkatkan sinergi dengan pihak berwenang demi menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban nasional,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko dilansir dari Antara.

Costinel Cosmin Zuleam ditangkap pada Kamis (15/1) lalu oleh tim gabungan Divhubinter Polri, Polda Bali, Polresta Denpasar dan Polres Gianyar.

Keberadaannya di Indonesia terlacak di Jakarta dan Bali pada kurun waktu November 2025.