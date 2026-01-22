JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal 7.355 Burung Ilegal Masuk Bali, Disita Aparat, Barantin: Cegah Flu Burung

7.355 Burung Ilegal Masuk Bali, Disita Aparat, Barantin: Cegah Flu Burung

Kamis, 22 Januari 2026 – 10:37 WIB
7.355 Burung Ilegal Masuk Bali, Disita Aparat, Barantin: Cegah Flu Burung - JPNN.com Bali
Burung-burung ilegal dimasukkan dari NTB ke Bali melalui Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Rabu (21/1) kemarin tanpa dokumen karantina, diamankan tim gabungan. Foto: Instagram @polsekpadangbai

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Penyelundupan burung ilegal ke Bali kembali terjadi.

Fakta tersebut terungkap setelah Badan Karantina Indonesia (Barantin) menahan 7.355 ekor burung ilegal yang dilalulintaskan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju Bali.

Burung-burung itu dimasukkan ke Bali melalui Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Rabu (21/1) kemarin tanpa dokumen karantina.

Baca Juga:

Ribuan burung yang diamankan terdiri dari manyar, sangihe, pipit zebra, srigunting, prenjak, kemade, madu matari, cabai, ciblek, gelatik batu, kacamata, dan cicak kombo.

Penahanan dilakukan oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali melalui Satuan Pelayanan Padangbai bersama TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Kepolisian KP3 Padangbai, dan Flight Protection Bird.

“Penahanan ini merupakan langkah tegas untuk memitigasi risiko masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina di wilayah Bali,” kata Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurut Sahat, penahanan dilakukan karena pengiriman burung-burung tersebut tidak memenuhi persyaratan karantina dari daerah asal dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penahanan ini juga merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Burung-burung itu dimasukkan dari NTB ke Bali melalui Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Rabu (21/1) kemarin tanpa dokumen karantina.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   burung burung ilegal penyelundupan burung Bali NTB Barantin flu burung pelabuhan padangbai Polsek KP3 Padangbai bksda bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

  2. Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul

  3. Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU