Pria Pengangguran Ini Diciduk Polisi Denpasar, Aksinya Meresahkan Warga

Rabu, 21 Januari 2026 – 19:16 WIB
Seorang pria pelaku pencurian berinisial NMP, 38, asal Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil diamankan beserta barang bukti hasil kejahatan di Denpasar. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah tempat indekos di Desa Kesiman Kertalangu.

Seorang pria pelaku pencurian berinisial NMP, 38, asal Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil diamankan beserta barang bukti hasil kejahatan.

Pria pengangguran ini diamankan setelah mencuri tas berisi kartu ATM, STNK sepeda motor dan uang tunai Rp 161 ribu.

Barang curian itu adalah milik Aksan, 65, warga Banyuwangi, Jawa Timur, yang tinggal di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Kangkung, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Selasa (6/1) dini hari.

Kasus pencurian itu mengakibatkan korban merugi sebesar Rp 1,5 juta.

“Pelaku masuk melalui pekarangan, kemudian menuju ke dalam kamar indekos dan mengambil tas yang berisikan uang serta surat-surat penting,” ujar Kapolsek Denpasar Timur Kompol I Ketut Tomiyasa, Rabu (21/1).

Berdasar laporan korban, tim opsnal Polsek Denpasar Timur langsung bergerak melakukan penyelidikan dan memburu pelaku pencurian.

Lebih dari sepekan melakukan penyelidikan, pelaku NMP akhirnya berhasil diamankan di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kesiman Kertalangu, Denpasar, tak jauh dari lokasi kejadian.

