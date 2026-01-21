Truk Terguling Tabrak Pembatas Jalan di Sunset Road, Daging Potong Berserakan

bali.jpnn.com, KUTA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Sunset Road, tepatnya di utara Bypass Patung Dewa Ruci, Kuta, Rabu (21/1) dini hari pukul 04.00 WITA.

Kendaraan bermotor jenis truk DK 8064 JW yang dikemudikan Firman Zadili, 26, terguling setelah menabrak pembatas jalan di tempat kejadian perkara (TKP).

Pengemudi truk mengalami out of control dan belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut terjadi.

Berdasarkan keterangan di lapangan, truk yang dikemudikan Firman Zadili melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Sunset Road, Kuta.

Setibanya di sekitar Underpass Dewa Ruci, truk tersebut tiba-tiba menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan truk terguling di badan jalan.

Akibat kejadian tersebut, muatan berupa daging potong yang diangkut truk tumpah ke jalan.

“Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa.

Kecelakaan hanya mengakibatkan kerugian materiil serta sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (21/1).