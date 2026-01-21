Sembunyi di Bali, Buron Polisi Rumania Menikahi Cewek WNI untuk Bertahan Hidup

bali.jpnn.com, DENPASAR - Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengungkap fakta baru setelah menangkap seorang buron asal Rumania, Costinel Cosmin Zuleam, 33, di Bali, Kamis (15/1) lalu.

Costinel Cosmin Zuleam ternyata menikahi seorang Warga Negara Indonesia (WNI) saat kabur ke Bali untuk menghindari kejaran petugas.

Selama di Bali, Costinel Cosmin Zuleam hidup dari penghasilan istri sirinya tersebut karena dia sendiri tidak banyak beraktivitas di luar karena takut diketahui petugas kepolisian

“Kami mendapati status yang bersangkutan telah menikah dengan status siri dengan orang Indonesia.

Yang bersangkutan beerusaha untuk tidak terlalu mencolok.

Artinya yang berpenghasilan itu justru pasangan yang bersangkutan.

Dan ini yang menjadi support sistem kehidupan dia selama berada di pelarian," kata Kabag Kejahatan Internasional (Kabagjatranin) Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Kombes Ricky Purnama, Selasa (21/1) malam.

Bahkan pada saat dilakukan penangkapan oleh aparat gabungan Kamis (15/1) lalu, istri sirinya tidak mengetahui bahwa Costinel Cosmin Zuleam merupakan buronan paling dicari di Rumania.