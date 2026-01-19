JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Ini Kata Kakanwil BPN Bali Made Daging Setelah Jadi Tersangka, tak Terganggu

Ini Kata Kakanwil BPN Bali Made Daging Setelah Jadi Tersangka, tak Terganggu

Senin, 19 Januari 2026 – 15:59 WIB
Ini Kata Kakanwil BPN Bali Made Daging Setelah Jadi Tersangka, tak Terganggu - JPNN.com Bali
Kakanwil BPN Provinsi Bali I Made Daging bersama kuasa hukumnya Gede Pasek Suardika memberikan keterangan kepada awak media kemarin. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali I Made Daging mengaku tetap bekerja meski ditetapkan sebagai tersangka.

Ia merasa tak terganggu meski menyandang status tersangka dan memilih fokus melayani masyarakat di bidang pertanahan.

Penyidik Polda Bali menetapkan Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP dan atau Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Baca Juga:

Made Daging ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 Desember 2025 degan Nomor: S.Tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali.

"Prinsipnya saya sampai hari ini tetap menjalankan tugas untuk melakukan pelayanan yang adil kepada masyarakat.

Saya berusaha untuk tidak terganggu, karena masih banyak yang harus saya urus," kata I Made Daging dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Ia masih bertugas seperti biasa lantaran telah dilantik sebagai Kepala Kanwil BPN Bali per 20 Januari 2025 lalu.

Untuk urusan hukum, pejabat asal Jembrana, Bali ini mempercayakan kepada Gede Pasek Suardika dan Tim Advokat Berdikari Law Office.

Kakanwil BPN Bali I Made Daging merasa tak terganggu meski menyandang status tersangka dan memilih fokus melayani masyarakat di bidang pertanahan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil BPN Bali I Made Daging BPN Bali tersangka Made Daging polda bali praperadilan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

  2. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

  3. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU