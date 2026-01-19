JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Pasek Suardika: Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Bali Made Daging Cacat Hukum

Pasek Suardika: Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Bali Made Daging Cacat Hukum

Senin, 19 Januari 2026 – 15:26 WIB
Pasek Suardika: Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Bali Made Daging Cacat Hukum - JPNN.com Bali
Kakanwil BPN Bali Made Daging didampingi Kuasa Hukumnya Gede Pasek Suardika memberikan keterangan kepada wartawan kemarin. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keputusan penyidik Polda Bali menetapkan Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan mendapat perlawanan.

Kuasa hukum I Made Daging, Gede Pasek Suardika, mengatakan bahwa penetapan kliennya cacat secara hukum.

Menurut Pasek Suardika, pasal yang digunakan penyidik Polda Bali dinilai sudah tidak berlaku dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana.

Baca Juga:

Penyidik Polda Bali menjerat I Made Daging dengan Pasal 421 KUHP yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat.

Pasal tersebut mengancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan bagi pejabat yang memaksa seseorang dengan menyalahgunakan wewenangnya.

Namun, kata Pasek Suardika, Pasal 421 KUHP lama sejatinya telah dicabut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baca Juga:

Undang-undang tersebut disahkan pada 2 Januari 2023 dan menghapus sejumlah pasal lama, termasuk Pasal 421 KUHP.

Menurut mantan Ketua Komisi III DPR RI ini, meski KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, pencabutan pasal-pasal lama telah diketahui sejak undang-undang tersebut disahkan.

Menurut Pasek Suardika, pasal yang digunakan penyidik Polda Bali dinilai sudah tidak berlaku dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil BPN Bali I Made Daging BPN Bali tersangka polda bali Gede Pasek Suardika KUHP praperadilan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

  2. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

  3. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU