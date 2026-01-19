Pemotor Tewas Tabrak Truk Parkir di Jalan Kargo Permai, Kondisinya Mengenaskan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kargo Permai, Denpasar, Minggu (18/1) dini hari.

Seorang pemotor yang teridentifikasi berinisial PL, 29, asal Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) tewas di tempat kejadian perkara (TKP) setelah menabrak truk tronton yang sedang parkir.

Korban tewas dengan diagnosis mengalami cedera kepala berat (CKB).

Kecelakaan bermula ketika korban yang mengendarai motor Supra tanpa nomor polisi bergerak dari arah selatan menuju utara.

Korban melaju dengan kecepatan tinggi.

Di TKP, parkir truk tronton Hino DK 8603 FV di badan jalan, tepatnya di jalur kiri menghadapi ke utara.

Entah bagaimana ceritanya, korban menabrak tiba-tiba menabrak truk yang parkir di pinggir jalan.

Ada dugaan korban mengantuk dan tidak menyadari ada truk parkir.