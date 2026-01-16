JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Buron Paling Dicari Polisi Rumania Ditangkap Interpol di Kerobokan Bali

Buron Paling Dicari Polisi Rumania Ditangkap Interpol di Kerobokan Bali

Jumat, 16 Januari 2026 – 19:49 WIB
Buron Paling Dicari Polisi Rumania Ditangkap Interpol di Kerobokan Bali - JPNN.com Bali
Divisi Hubungan Internasional Polri melalui Set NCB Interpol Indonesia berhasil menangkap seorang buron asal Rumania, Costinel Sosmin Zuleam, 33, di Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, kemarin (15/1). Foto: Instagram@divhubinterpolri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Divisi Hubungan Internasional Polri melalui Set NCB Interpol Indonesia berhasil menangkap seorang buron asal Rumania, Costinel Sosmin Zuleam, 33, di Bali.

Zuleam ditangkap, Kamis (15/1) kemarin setelah tempat persembunyiannya di Kerobokan, Kuta Utara, Badung, terdeteksi tim gabungan Intepol, Polda Bali, Polresta Denpasar dan Polres Gianyar.

Keberadaan Culeam di Bali terdeteksi setelah NCB Bucharest dan sejumlah NCB di kawasan Eropa terlibat komunikasi dengan NCB Interpol Indonesia.

Baca Juga:

Costinel Sosmin Culeam merupakan tersangka kasus pembunuhan sadis yang mengguncang publik Rumania pada 6 November 2023 silam di Kota Sibiu.

Ia bersama dua orang temannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal, menyiksa korban secara sadis, bahkan mengancam anak perempuan korban dengan senjata api.

Zuleam dan komplotannya lalu menghabisi korban.

Baca Juga:

Mereka lalu membawa kabur jam tangan mewah milik korban senilai 200 ribu Euro.

“Kedua rekan Zuleam telah ditangkap di Irlandia dan Skotlandia,” tulis Divhubinter Polri di akun media sosialnya.

Zuleam ditangkap, Kamis (15/1) kemarin setelah tempat persembunyiannya di Kerobokan, Kuta Utara, Badung, terdeteksi tim gabungan Intepol dan Polda Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   buron buronan perampokan Rumania Bali Kerobokan Interpol NCB Bucharest polda bali Divhubinter Polri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

  2. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

  3. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU