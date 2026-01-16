Buron Paling Dicari Polisi Rumania Ditangkap Interpol di Kerobokan Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Divisi Hubungan Internasional Polri melalui Set NCB Interpol Indonesia berhasil menangkap seorang buron asal Rumania, Costinel Sosmin Zuleam, 33, di Bali.

Zuleam ditangkap, Kamis (15/1) kemarin setelah tempat persembunyiannya di Kerobokan, Kuta Utara, Badung, terdeteksi tim gabungan Intepol, Polda Bali, Polresta Denpasar dan Polres Gianyar.

Keberadaan Culeam di Bali terdeteksi setelah NCB Bucharest dan sejumlah NCB di kawasan Eropa terlibat komunikasi dengan NCB Interpol Indonesia.

Costinel Sosmin Culeam merupakan tersangka kasus pembunuhan sadis yang mengguncang publik Rumania pada 6 November 2023 silam di Kota Sibiu.

Ia bersama dua orang temannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal, menyiksa korban secara sadis, bahkan mengancam anak perempuan korban dengan senjata api.

Zuleam dan komplotannya lalu menghabisi korban.

Mereka lalu membawa kabur jam tangan mewah milik korban senilai 200 ribu Euro.

“Kedua rekan Zuleam telah ditangkap di Irlandia dan Skotlandia,” tulis Divhubinter Polri di akun media sosialnya.