Kandang Ayam di Klungkung Ludes Terbakar Pagi Buta, Saksi Melihat Percikan Api

Kamis, 15 Januari 2026 – 21:34 WIB
Kandang Ayam di Klungkung Ludes Terbakar Pagi Buta, Saksi Melihat Percikan Api
Petugas Damkar Klungkung bersama aparat TNI dan Polri berjibaku memadamkan api yang membakar kandang ayam di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Kamis (15/1/2026) dini hari. Foto: Instagram @kodam_ix_udayana

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Musibah kebakaran dilaporkan terjadi di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Kamis (15/1/2026) dini hari.

Api membakar bangunan kandang ayam milik I Wayan Membah pukul 03.30 WITA.

Musibah kebakaran di pagi buta itu sontak saja membuat suasana tenang di Dusun Kaleran seketika menjadi riuh.

Peristiwa kebakaran itupun langsung direspons cepat aparat gabungan TNI-Polri dan Damkar.

Tim gabungan turun langsung ke lokasi untuk melaksanakan pemadaman dengan dibantu warga setempat.

Menurut Babinsa Timuhun Serda Dwi Awan, api mulai membakar bangunan kandang pada pukul 03.30 WITa.

Percikan api pertama kali dilihat saksi I Made Rani Kusumawijaya.

Percikan api tersebut diduga berasal dari konsleting arus listrik di dalam kandang ayam.

