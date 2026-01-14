Tabrakan Maut di Simpang Surapati Denpasar, Pengendara Vario Tewas Mengenaskan

JPNN.com

Rabu, 14 Januari 2026 – 20:45 WIB
Petugas BPBD Kota Denpasar mengevakuasi pengendara Vario berinisial TAT yang tewas mengenaskan seusai terlibat tabrakan di simpang Jalan Surapati - Kepundung, Denpasar, Rabu (14/1). Foto: Instagram @bpbd_denpasarkota

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Surapati – Kepundung, samping Kantor Bank Mandiri, Denpasar, Rabu (14/1) pagi.

Dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan pukul 18.15 WITA.

Akibat tabrakan tersebut, pengendara Vario DK 2758 DI berinisial TAT, 24, tewas di tempat kejadian perkara (TKP).

Korban mengalami cedera kepala berat (CKB), sementara dari hidung dan telinga mengeluarkan darah segar.

Luka parah juga dialami pengendara motor Jupiter Z DK 4104 ABA berinisial DGNH, 31, yang mengalami luka di bagian tangan kanan dan dilarikan ke RSUD Wangaya, Denpasar.

Menurut informasi, sebelum kejadian pengendara Jupiter Z berinisial DGNH bergerak dari arah timur menuju barat, beriringan dengan sebuah mobil.

Dalam waktu bersamaan, pengendara Vario bergerak dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi.

Pengendara Jupiter Z dan mobil di lain sisi berbelok ke kanan, menuju Jalan Kepundung, Denpasar.

Akibat tabrakan maut di Simpang Surapati - Kepundung, pengendara Vario DK 2758 DI berinisial TAT, 24, tewas di tempat kejadian perkara (TKP).
TAGS   tabrakan kecelakaan Denpasar Bank Mandiri pengendara motor tewas bpbd denpasar polresta denpasar RSUD Wangaya RSUP Prof Ngoerah

