Tabrakan Maut di Simpang Surapati Denpasar, Pengendara Vario Tewas Mengenaskan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Surapati – Kepundung, samping Kantor Bank Mandiri, Denpasar, Rabu (14/1) pagi.

Dua pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan pukul 18.15 WITA.

Akibat tabrakan tersebut, pengendara Vario DK 2758 DI berinisial TAT, 24, tewas di tempat kejadian perkara (TKP).

Korban mengalami cedera kepala berat (CKB), sementara dari hidung dan telinga mengeluarkan darah segar.

Luka parah juga dialami pengendara motor Jupiter Z DK 4104 ABA berinisial DGNH, 31, yang mengalami luka di bagian tangan kanan dan dilarikan ke RSUD Wangaya, Denpasar.

Menurut informasi, sebelum kejadian pengendara Jupiter Z berinisial DGNH bergerak dari arah timur menuju barat, beriringan dengan sebuah mobil.

Dalam waktu bersamaan, pengendara Vario bergerak dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi.

Pengendara Jupiter Z dan mobil di lain sisi berbelok ke kanan, menuju Jalan Kepundung, Denpasar.