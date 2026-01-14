JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Kejati Bali & Kejagung Tangkap Buronan Kredit Fiktif di Bangli, Begini Kisahnya

Kejati Bali & Kejagung Tangkap Buronan Kredit Fiktif di Bangli, Begini Kisahnya

Rabu, 14 Januari 2026 – 17:39 WIB
Kejati Bali & Kejagung Tangkap Buronan Kredit Fiktif di Bangli, Begini Kisahnya - JPNN.com Bali
Kajati Bali Chatarina Muliana memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan seorang buronan kasus kredit fiktif, MIN, di Denpasar, Bali, Rabu (14/1. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, BANGLI - Tim Tabur Kejati Bali dan Kejagung seorang buronan kasus kredit fiktif senilai Rp1,4 miliar di Kabupaten Bangli.

Sang buron bernama Mila Indriani Notowibowo (MIN), 51, ditangkap Selasa (13/1) kemarin di Banjar Seri Batu, Desa Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

“MIN ditangkap pukul 21.00 WITA, Selasa kemarin,” ujar Kajati Bali Chatarina Muliana, Rabu (14/1).

Baca Juga:

Menurut Kajati Bali, Mila Indriani Notowibowo masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan DPO Kep-01/M.5.10/Fd. 1/02/2023 tanggal 27 Februari 2023.

Surat penetapan DPO itu ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.

Kajati Bali mengatakan keberadaan MIN awalnya diketahui oleh Tim Tabur Kejagung yang menginformasikan sang DPO MIN berada di Kabupaten Bangli.

Baca Juga:

“Atas dasar informasi tersebut, tim Tabur Kejati Bali melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi itu secara valid,” kata Kajati Bali.

Selasa (13/1) kemarin, Tim Tabur Kejati Bali dan Kejagung bergerak dan menangkap MIN disaksikan Kepala Lingkungan Banjar Seri Batu dan masyarakat lainnya.

Tim Tabur Kejati Bali dan Kejagung seorang buronan kasus kredit fiktif atas nama Mila Indriani Notowibowo senilai Rp1,4 miliar di Kabupaten Bangli.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kejati bali Kejagung kredit fiktif Kejari Surabaya buronan DPO DPO Kredit Fiktif Bali Kajati Bali Chatarina Muliana Girsang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  2. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

  3. Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU