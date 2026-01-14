JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Aksi Pemuda Morowali Sulteng di Bali Ini Jahat Sekali, tak Berkutik saat Dibekuk

Aksi Pemuda Morowali Sulteng di Bali Ini Jahat Sekali, tak Berkutik saat Dibekuk

Rabu, 14 Januari 2026 – 09:45 WIB
Aksi Pemuda Morowali Sulteng di Bali Ini Jahat Sekali, tak Berkutik saat Dibekuk - JPNN.com Bali
Tersangka Muhammad Rafli Herdiansyah, 21. asal Morowali, Sulawesi Tengah diamankan dengan barang bukti sepeda motor yang diamankan Polsek Denpasar Timur. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas wilayah bernama Muhammad Rafli Herdiansyah, 21.

Warga Bohodapi, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) ditangkap di kawasan Gilimanuk, Jembrana, setelah membawa kabur sepeda motor milik tetangga indekosnya sendiri.

Di Bali, pelaku diketahui menetap di Jalan Akasia, Gang Pisang, Kesiman, Denpasar Timur.

Baca Juga:

“Pelaku diamankan akhir Desember 2025 lalu atas laporan korban Made Widi Darma Yasa,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (14/1).

Korban saat melapor ke Polsek Denpasar Timur mengaku kehilangan sepeda motor Nmax DK 4456 UAH di tempat indekosnya di Jalan Akasia XVI, Denpasar Timur.

Pencurian motor bermula saat korban pulang dari bekerja memarkirkan sepeda motornya di area parkir indekos, Rabu (24/12/2025) dini hari tanpa mengunci stang.

Baca Juga:

Nahas, saat masuk ke kamar, korban lupa mencabut kunci motor dan kunci kamar yang masih menempel di pintu luar.

Keesokan harinya, Kamis (25/12/2025) sekitar pukul 06.50 WITA, korban baru menyadari motornya telah hilang setelah diberitahu oleh rekannya.

Tim Opsnal Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) lintas wilayah bernama M. Rafli Herdiansyah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemuda Morowali Sulteng Pemuda Morowali curanmor kasus curanmor Polsek Dentim gilimanuk

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  2. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

  3. Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU