RIP! Pemotor Hilang di Saluran Air Setelah Tertabrak Mobil Ditemukan Tewas

bali.jpnn.com, BULELENG - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban kecelakaan lalu lintas yang jatuh ke saluran air di Dusun Galiran, Desa Bakti Seraga, Buleleng, Senin (12/1).

Korban atas nama Made Serina, 59, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di pinggir muara Pantai Lingga oleh masyarakat.

Setelah mendapatkan informasi adanya penemuan, tim SAR gabungan bergeser ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi.

Tim SAR gabungan sebelumnya melaksanakan pencarian mengikuti arah arus di posisi korban Made Serina terjatuh ke saluran air setelah tertabrak mobil.

"Ada dua jalur aliran sungai, yang satu arah ke utara, satu lagi ke arah ke barat," ujar Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Donny Indrawan, Senin (12/1) sore.

Pada sorti pertama mereka menyisir sejauh kurang lebih 700 meter menuju utara.

Pada pukul 13.20 WITA, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dengan menyusuri sungai hingga muara sejauh kira-kira 1 km.

Meski tak kunjung menemukan titik terang, tim SAR kembali mencari keberadaan korban sejauh 600 meter ke arah barat.