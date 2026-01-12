Pemotor Hilang di Saluran Air Setelah Tertabrak Mobil, Tim SAR Bergerak

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib apes menimpa seorang pengendara sepeda motor, Made Serina.

Warga Perumahan Griya Sambangan, Sukasada, ini dilaporkan mengalami kecelakaan dan terjatuh ke saluran air di Dusun Galiran, Desa Bakti Seraga, Buleleng, Senin (12/1) pagi pukul 09.00 WITA.

Menurut informasi, insiden bermula ketika korban melintas di tempat kejadian perkara (TKP).

Karena kondisi lagi hujan dan jalanan tidak terlalu ramai, korban nekat melanggar lampu merah di TKP.

Apes, aksi nekat korban Made Serina berujung petaka setelah tertabrak mobil.

Tabrakan itu mengakibatkan Made Serina terpelanting dan tubuhnya jatuh ke saluran air yang memiliki lebar kurang lebih dua meter itu.

Hanya motor DK 6662 UAL yang ditemukan rusak di lokasi kejadian.

Warga setempat segera melakukan pencarian korban, tetapi tak membuahkan hasil.