Pemotor Hilang di Saluran Air Setelah Tertabrak Mobil, Tim SAR Bergerak

Senin, 12 Januari 2026 – 16:34 WIB
Pemotor Hilang di Saluran Air Setelah Tertabrak Mobil, Tim SAR Bergerak - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan menyisir saluran air di Dusun Galiran, Desa Bakti Seraga, Buleleng, Senin (12/1) pagi pukul 09.00 WITA mencari pemotor Made Serina yang hilang. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Nasib apes menimpa seorang pengendara sepeda motor, Made Serina.

Warga Perumahan Griya Sambangan, Sukasada, ini dilaporkan mengalami kecelakaan dan terjatuh ke saluran air di Dusun Galiran, Desa Bakti Seraga, Buleleng, Senin (12/1) pagi pukul 09.00 WITA.

Menurut informasi, insiden bermula ketika korban melintas di tempat kejadian perkara (TKP).

Karena kondisi lagi hujan dan jalanan tidak terlalu ramai, korban nekat melanggar lampu merah di TKP.

Apes, aksi nekat korban Made Serina berujung petaka setelah tertabrak mobil.

Tabrakan itu mengakibatkan Made Serina terpelanting dan tubuhnya jatuh ke saluran air yang memiliki lebar kurang lebih dua meter itu.

Hanya motor DK 6662 UAL yang ditemukan rusak di lokasi kejadian.

Warga setempat segera melakukan pencarian korban, tetapi tak membuahkan hasil.

