Petugas Pengangkut Sampah Tewas di Jalan Pulau Bungin Denpasar, Diduga Terpeleset
bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengguna jalan yang melintas di dekat Toko Iwaka di Jalan Pulau Bungin, Banjar Pitik, Pedungan, Denpasar Selatan, Sabtu (10/1) heboh.
Kehebohan dipicu penemuan sesosok mayat yang teridentifikasi atas nama I Nyoman Gampil, 57, di tempat kejadian perkara (TKP).
Warga Jalan Padang Griya IV/5, Padang Sambian, Denpasar Barat, itu ditemukan tak bernyawa di dalam gudang.
Korban teridentifikasi berprofesi sebagai pengangkut sampah.
Sebelum ditemukan tewas, korban dilaporkan sempat terpeleset saat mengambil sampah.
“Penyebab kematian belum diketahui, tetapi informasinya sebelum meninggal sempat terpeleset saat mengambil sampah,” ujar Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga kepada awak media, Sabtu (10/1).
Penemuan jenazah korban bermula ketika saksi Ibu Intan melintas di TKP.
Pada saat melintas, saksi tiba-tiba melihat orang tergeletak di samping kanan truk pengangkut sampah DK 8865 UV.
