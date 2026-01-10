Lansia 72 Tahun yang Hilang di Mengwi Ditemukan Tewas Terjepit Sampah Sungai

JPNN.com

Sabtu, 10 Januari 2026 – 12:01 WIB
Tim SAR gabungan menemukan jenazah Ni Ketut Menuh, 72, warga Desa Luk-Luk Anggungan, Kecamatan Mengwi, Badung, di antara tumpukan sampah sungai di DAM Luk-Luk, Sabtu (10/1) pagi. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Upaya pencarian terhadap Ni Ketut Menuh, warga Desa Luk-Luk Anggungan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali berakhir duka.

Setelah dilaporkan hilang sejak Minggu (4/1) malam lalu, lansia 72 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu (10/1/2026) pukul 11.00 WITA.

Jenazah korban ditemukan dalam kondisi membengkak, dalam posisi telentang di antara tumpukan ranting dan sampah sungai.

"Sekitar pukul 10.20 WITA, target berhasil ditemukan kurang lebih 200 meter dari Dam Luk-Luk," ujar Koordinator Lapangan, Crista Priana, Sabtu (10/1).

Tim SAR gabungan memulai pencarian hari kedua sejak pukul 07.30 WITA dengan menyisir area di belakang rumah korban hingga Dam Luk-Luk.

Sorti pertama dilaksanakan sampai dengan pukul 09.00 WITA.

Mereka kembali menyisir dari Dam Luk-Luk ke arah selatan.

Pada pukul 10.20 WITA, target berhasil ditemukan kurang lebih posisi 200 meter dari Dam Luk-Luk.

