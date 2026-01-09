Bule Ceko Lumpuh Dihantam Ombak Pantai Kelingking, Evakuasi Terkendala Medan Terjal

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Tim SAR berhasil mengevakuasi seorang warga negara asing (WNA) asal Republik Ceko, Martelo Romano, 50, yang mengalami cedera serius di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung.

Korban Martelo dilaporkan terhempas ombak besar saat sedang berjalan di bibir pantai hingga mengalami dislokasi pinggul.

Ketinggian tebing yang mencapai 170 meter serta kondisi cuaca hujan ringan menjadi tantangan utama tim SAR mengevakuasi korban.

"Evakuasi melalui anak tangga sangat berisiko karena kondisi fisik korban," kata Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida, Cakra Negara, Jumat (9/1).

Cakra Negara mengatakan kejadian bermula saat ombak besar tiba-tiba datang dan menghantam WNA Republik Ceko hingga terjatuh.

"Setelah diterjang ombak, korban kesulitan untuk berdiri kembali," ujar Cakra Negara.

Basarnas Bali menerima laporan insiden tersebut pada pukul 15.40 WITA dan segera menerjunkan empat personel ke lokasi.

Mengingat medan tebing Pantai Kelingking yang ekstrem dengan ketinggian sekitar 170 meter, evakuasi tidak memungkinkan dilakukan melalui jalur darat (anak tangga).