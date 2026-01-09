JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Lansia 72 Tahun Hilang di Mengwi, Diduga Jatuh ke Sungai, Tim SAR Bergerak

Lansia 72 Tahun Hilang di Mengwi, Diduga Jatuh ke Sungai, Tim SAR Bergerak

Jumat, 09 Januari 2026 – 19:51 WIB
Lansia 72 Tahun Hilang di Mengwi, Diduga Jatuh ke Sungai, Tim SAR Bergerak - JPNN.com Bali
Tim SAR gabungan bergerak melakukan pencarian intensif terhadap Ni Ketut Menuh, 72, seorang lansia asal Desa Luk-Luk Anggungan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, yang dilaporkan hilang sejak Minggu (4/1) lalu di aliran sungai dekat rumah korban, Jumat (9/1). Foto: Humas Basarnas Bali.

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim SAR gabungan bergerak melakukan pencarian intensif terhadap Ni Ketut Menuh, 72, seorang lansia asal Desa Luk-Luk Anggungan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, yang dilaporkan hilang sejak Minggu (4/1) lalu.

Laporan hilangnya korban baru diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), Jumat (9/1) pagi pukul 09.00 WITA dari Kepala Lingkungan Uma Anyar.

Pihak keluarga menyebutkan bahwa korban terakhir terlihat pada hari Minggu dan hingga pukul 23.00 WITA tak kunjung kembali ke rumah.

Baca Juga:

"Setelah menerima laporan, kami langsung memberangkatkan enam personel menuju lokasi.

Tim dilengkapi dengan peralatan SAR air, drone thermal, serta peralatan medis," ujar Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Denpasar I Wayan Juni Antara, Jumat (9/1) sore.

Menurut I Wayan Juni Antara, pencarian difokuskan pada area sekitar rumah korban dan aliran sungai di dekat lokasi kejadian.

Baca Juga:

"Ada dugaan korban terjatuh ke sungai, sehingga tim juga menyisir sepanjang aliran air menggunakan peralatan lengkap," kata I Wayan Juni Antara.

Koordinator lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Kadek Adi Yudana menambahkan, tim SAR bergerak menyusuri aliran Sungai untuk mencari korban.

Tim SAR gabungan bergerak melakukan pencarian intensif terhadap Ni Ketut Menuh, 72, seorang lansia asal Mengwi, yang hilang sejak Minggu (4/1) lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   lansia mengwi badung Lansia Badung hilang sungai tim SAR Tim SAR Gabungan basarnas bali drone thermal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSM Merugi, Victor Luiz Absen Kontra Bali United, Tomas Trucha Kecewa - JPNN.com Bali

    PSM Merugi, Victor Luiz Absen Kontra Bali United, Tomas Trucha Kecewa

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSM vs Bali United: Tuan Rumah Menang Tipis - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSM vs Bali United: Tuan Rumah Menang Tipis

  3. Syahrul Lasinari Anggap Laga PSM vs Bali United Bak Final: Wajib Menang! - JPNN.com Bali

    Syahrul Lasinari Anggap Laga PSM vs Bali United Bak Final: Wajib Menang!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU