Lansia 72 Tahun Hilang di Mengwi, Diduga Jatuh ke Sungai, Tim SAR Bergerak

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim SAR gabungan bergerak melakukan pencarian intensif terhadap Ni Ketut Menuh, 72, seorang lansia asal Desa Luk-Luk Anggungan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, yang dilaporkan hilang sejak Minggu (4/1) lalu.

Laporan hilangnya korban baru diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), Jumat (9/1) pagi pukul 09.00 WITA dari Kepala Lingkungan Uma Anyar.

Pihak keluarga menyebutkan bahwa korban terakhir terlihat pada hari Minggu dan hingga pukul 23.00 WITA tak kunjung kembali ke rumah.

"Setelah menerima laporan, kami langsung memberangkatkan enam personel menuju lokasi.

Tim dilengkapi dengan peralatan SAR air, drone thermal, serta peralatan medis," ujar Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Denpasar I Wayan Juni Antara, Jumat (9/1) sore.

Menurut I Wayan Juni Antara, pencarian difokuskan pada area sekitar rumah korban dan aliran sungai di dekat lokasi kejadian.

"Ada dugaan korban terjatuh ke sungai, sehingga tim juga menyisir sepanjang aliran air menggunakan peralatan lengkap," kata I Wayan Juni Antara.

Koordinator lapangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Kadek Adi Yudana menambahkan, tim SAR bergerak menyusuri aliran Sungai untuk mencari korban.