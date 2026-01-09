Rumah di Panjer Denpasar Ludes Terbakar, Satu Korban Tewas Terpanggang, OMG!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Tukad Gangga Gang Tirta Gangga No. 6, Panjer, Denpasar Selatan, Kamis (8/1/2026) malam.

Insiden tragis yang terjadi sekitar pukul 23.00 WITA ini memakan satu korban jiwa.

Korban Gerson Mengidima, 29, ditemukan tewas terpanggang dengan luka bakar mencapai 100 persen.

“Penyebab kebakaran sementara diduga karena arus pendek,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya kepada awak media, Jumat (9/1).

Peristiwa kebakaran terungkap sekitar pukul 22.50 WITA saat saksi Viktor Ronaldo Leimena, 45, mendapati listrik di rumahnya padam secara tiba-tiba, sementara rumah tetangga tetap menyala.

Saat dicek, meteran listrik berada pada posisi off.

Usaha Viktor untuk menyalakan kembali meteran tersebut gagal.

Ia justru mulai mencium bau asap yang mencurigakan.