JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Rumah di Panjer Denpasar Ludes Terbakar, Satu Korban Tewas Terpanggang, OMG!

Rumah di Panjer Denpasar Ludes Terbakar, Satu Korban Tewas Terpanggang, OMG!

Jumat, 09 Januari 2026 – 14:05 WIB
Rumah di Panjer Denpasar Ludes Terbakar, Satu Korban Tewas Terpanggang, OMG! - JPNN.com Bali
Tim Damkar, PMI dan BPBD Kota Denpasar mengevakuasi jenazah korban kebakaran, Gerson Mengidima, di Jalan Tukad Gangga, Panjer, Denpasar, Jumat (9/1) dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebakaran hebat melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Tukad Gangga Gang Tirta Gangga No. 6, Panjer, Denpasar Selatan, Kamis (8/1/2026) malam.

Insiden tragis yang terjadi sekitar pukul 23.00 WITA ini memakan satu korban jiwa.

Korban Gerson Mengidima, 29, ditemukan tewas terpanggang dengan luka bakar mencapai 100 persen.

Baca Juga:

“Penyebab kebakaran sementara diduga karena arus pendek,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya kepada awak media, Jumat (9/1).

Peristiwa kebakaran terungkap sekitar pukul 22.50 WITA saat saksi Viktor Ronaldo Leimena, 45, mendapati listrik di rumahnya padam secara tiba-tiba, sementara rumah tetangga tetap menyala.

Saat dicek, meteran listrik berada pada posisi off.

Baca Juga:

Usaha Viktor untuk menyalakan kembali meteran tersebut gagal.

Ia justru mulai mencium bau asap yang mencurigakan.

Kebakaran hebat melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Tukad Gangga, Panjer, Denpasar Selatan, Kamis (8/1/2026) malam menyebabkan satu korban tewas
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kebakaran rumah Panjer Denpasar tewas tewas terpanggang polresta denpasar Damkar Denpasar BPBD Kota Denpasar RSUP Prof Ngoerah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Syahrul Lasinari Anggap Laga PSM vs Bali United Bak Final: Wajib Menang! - JPNN.com Bali

    Syahrul Lasinari Anggap Laga PSM vs Bali United Bak Final: Wajib Menang!

  2. Tomas Trucha Puji Habis-habisan Bali United, Target Stop Kekalahan Beruntun - JPNN.com Bali

    Tomas Trucha Puji Habis-habisan Bali United, Target Stop Kekalahan Beruntun

  3. Thijmen Goppel Sentil Kekuatan PSM, Sebut Bali United Siap Beri Perlawanan - JPNN.com Bali

    Thijmen Goppel Sentil Kekuatan PSM, Sebut Bali United Siap Beri Perlawanan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU