JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Dua ABG Pelaku Curanmor di Denpasar Dibekuk Polisi, Lihat Tampangnya, Duh

Dua ABG Pelaku Curanmor di Denpasar Dibekuk Polisi, Lihat Tampangnya, Duh

Kamis, 08 Januari 2026 – 11:59 WIB
Dua ABG Pelaku Curanmor di Denpasar Dibekuk Polisi, Lihat Tampangnya, Duh - JPNN.com Bali
Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang melibatkan anak baru gede, YW (14) dan YMA (19). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang melibatkan anak baru gede, YW (14) dan YMA (19).

Kedua pelaku yang berasal dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu ditangkap bersama barang bukti satu unit sepeda motor hasil kejahatan.

Kapolsek Dentim Kompol I Ketut Tomiyasa mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait hilangnya sepeda motor di kawasan Jalan Kusuma Atmaja, Renon, tepatnya di depan Kantor Bank BRI, Denpasar.

Baca Juga:

Setelah menerima laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur segera melakukan penyelidikan intensif.

Kasus curanmor diketahui terjadi pada Jumat malam, 21 November 2025.

Saat itu korban memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, tetapi saat kembali kendaraan tersebut sudah tidak berada di tempat.

Baca Juga:

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp10 juta dan melaporkannya ke Polsek Dentim.

Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Dentim Iptu I Nyoman Agus Putra Ardiana didampingi Panit Opsnal Iptu I Nyoman Padu.

Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur (Dentim) berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang melibatkan anak baru gede
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ABG pelaku ABG curanmor polsek denpasar timur Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen - JPNN.com Bali

    H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen

  2. PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan - JPNN.com Bali

    PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan

  3. Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU