Geger Sang Adik Kirim Salam Perpisahan, Kakak Kontak Call Center, Ini Hasilnya?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Selatan merespons cepat pengaduan masyarakat melalui Call Center 110 terkait dugaan percobaan bunuh diri yang terjadi di sebuah tempat indekos di Jalan Sidakarya Gang Hiu No. 1, Sidakarya, Denpasar, Selasa (6/1 dini hari.

Laporan diterima pukul 01.25 WITA, menyusul informasi dari seorang perempuan berinisial GACY yang mengaku khawatir terhadap adiknya, IGNRS.

Pelapor menyampaikan bahwa adiknya sempat mengirimkan pesan bernada putus asa dan perpisahan, kemudian tidak dapat dihubungi.

GACY pun segera meminta bantuan kepolisian untuk melakukan pengecekan ke lokasi tempat indekos.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Perwira Pengawas (Pawas), Perwira Pengendali (Padal), serta Unit Kecil Lengkap (UKL) Polsek Denpasar Selatan segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Setiba di lokasi, petugas berhasil bertemu dengan IGNRS dalam kondisi aman, baik, dan sehat.

Berdasar pemeriksaan awal, IGNRS mengakui sedang mengalami tekanan emosional dan merasa kurang mendapat perhatian dari keluarga besar.

“Kami memberikan arahan, imbauan, serta pendekatan persuasif agar yang bersangkutan tidak mengambil keputusan nekat yang dapat membahayakan diri sendiri,” ujar Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga, Selasa (6/1).