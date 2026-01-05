Pria Banyuwangi Tewas Seketika Ditabrak Truk di Jalan Buluh Indah Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Buluh Indah, depan Istana Buah, Denpasar Utara, Minggu (4/1) kemarin pagi.

Seorang pengendara motor Vixion berinisial ES, 25, asal Banyuwangi, Jawa Timur tewas seketika setelah ditabrak pengemudi truk Mitsubishi P 8031 VO, Minggu pagi pukul 04.30 WITA.

Jenazah korban yang tewas dengan kondisi mengenaskan segera dievakuasi ke kamar mayat RSUP Prof Ngoerah, Denpasar dengan ambulans BPBD Denpasar.

Kecelakaan bermula ketika truk Mitsubishi P 8031 VO yang dikendarai S, 59, asal Medan, Sumatra Utara bergerak dari arah utara menuju selatan.

Dari arah berlawanan meluncur motor Vixion DK 6631 PP yang dikemudikan korban ES, 25.

Setiba di TKP, truk P 8031 VO nekat belok ke kanan dan tidak memberikan prioritas kepada pengendara sepeda motor DK 6631 PP yang bergerak lurus di jalurnya.

Tabrakan pun tak bisa dihindarkan.

Adu jangkrik dua kendaraan beda jenis ini membuat korban ES terkapar dan tewas seketika di TKP.