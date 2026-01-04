Pemancing Tenggelam di Tukad Badung Ditemukan Tewas, Terhimpit Gorong-gorong

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad pemancing Surya Fajar Irawan, 37, Minggu (4/1) siang pukul 11.35 Wita.

Warga Kesiman Petilan, Denpasar, itu dilaporkan tenggelam saat mencari ikan di Tukad Badung, Jumat (2/1) sore.

Tubuhnya ditemukan terhimpit gorong - gorong tepat di lokasi korban hilang.

"Benar, tadi kerabat korban melaksanakan pencarian secara mandiri dan mendapatkan bagian kaki korban yang terhimpit gorong - gorong," ujar Kasi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, I Wayan Juni Antara, Minggu (4/1).

Mendapati laporan tersebut sembilan orang Tim SAR gabungan langsung turun untuk melaksanakan proses evakuasi.

Lokasi gorong - gorong yang sempit sedikit menyulitkan proses evakuasi korban.

"Lokasinya cukup sempit, setengah dari tubuh korban masuk ke dalam gorong gorong.

Namun, dengan segala upaya akhirnya Tim SAR gabungan berhasil mengeluarkan tubuh korban," kata I Wayan Juni Antara.