Pemuda Abiansemal Badung Tewas Gantung Diri, Diduga Masalah Asmara, Alamak

bali.jpnn.com, BADUNG - Kasus bunuh diri di Bali, seperti tidak ada habisnya.

Kali ini seorang pria berinisial IWBP, 27, dilaporkan nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon alpukat, Sabtu (3/1) pagi.

Pemuda warga Banjar Sigaran, Desa Mekar Buana, Kecamatan Abiansemal, Badung, ini diduga bunuh diri lantaran frustasi masalah asmara.

“Korban ditemukan meninggal oleh ayahnya, INM, 57, di pohon alpukat,” ujar PS Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti kepada awak media.

Kisah tragis ini bermula ketika korban IWBP pamitan dengan ayahnya, INM, untuk membeli rokok di warung.

Korban pergi dengan mengendarai sepeda motor.

Baca Juga: Pria Muda Asal Tulungagung Tewas Gantung Diri di Tahura Ngurah Rai Kuta Bali

Namun, sampai larut malam, korban tak kunjung pulang.

INM saat itu menduga korban pergi ke rumah sang pacar. Sabtu pagi, INM kembali menghubungi korban, tetapi tak ada respons.