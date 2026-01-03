Pria Kesiman Denpasar Hilang Terseret Arus Tukad Badung, Begini Kronologinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang laki-laki 37 tahun dikabarkan terseret arus di aliran Tukad Badung, Jalan Hasanudin, Denpasar, saat sedang memancing, Jumat (2/1) malam, sekitar pukul 19.00 WITA.

Korban diketahui atas nama Surya Fajar Irawan, 37, asal Kesiman Petilan, Denpasar.

Saat kejadian ada seorang saksi mata yang melihat, dan melakukan pencarian, tetapi tidak mendapatkan hasil.

Pencarian berlanjut, Sabtu (3/1) hari ini, tetapi tidak membuahkan hasil.

Korban diketahui berangkat memancing di bawah jembatan Tukad Badung, Jumat (2/1) malam bersama dengan temannya, Hadit.

Setiba di lokasi, korban langsung menyelam mencari ikan, sementara Hadit menunggu di pinggir sungai.

Karena tak kunjung naik ke darat, Hadit mulai curiga.

Saksi Hadit segera melakukan pencarian dengan menyusuri Sungai Badung, tetapi tidak membuahkan hasil.