Pria Kesiman Denpasar Hilang Terseret Arus Tukad Badung, Begini Kronologinya

Sabtu, 03 Januari 2026 – 13:35 WIB
Tim SAR berjibaku mencari seorang pemancing atas nama Surya Fajar Irawan, 37, asal Kesiman Petilan, Denpasar. yang terseret arus Tukad Badung, Sabtu (3/1). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang laki-laki 37 tahun dikabarkan terseret arus di aliran Tukad Badung, Jalan Hasanudin, Denpasar, saat sedang memancing, Jumat (2/1) malam, sekitar pukul 19.00 WITA.

Korban diketahui atas nama Surya Fajar Irawan, 37, asal Kesiman Petilan, Denpasar.

Saat kejadian ada seorang saksi mata yang melihat, dan melakukan pencarian, tetapi tidak mendapatkan hasil.

Baca Juga:

Pencarian berlanjut, Sabtu (3/1) hari ini, tetapi tidak membuahkan hasil.

Korban diketahui berangkat memancing di bawah jembatan Tukad Badung, Jumat (2/1) malam bersama dengan temannya, Hadit.

Setiba di lokasi, korban langsung menyelam mencari ikan, sementara Hadit menunggu di pinggir sungai.

Baca Juga:

Karena tak kunjung naik ke darat, Hadit mulai curiga.

Saksi Hadit segera melakukan pencarian dengan menyusuri Sungai Badung, tetapi tidak membuahkan hasil.

