Misteri Surat Wasiat Bule Rusia: Kecam Presiden Putin, Donor Organ di Bali

Sabtu, 03 Januari 2026 – 07:07 WIB
Ilustrasi olah TKP kasus bunuh diri bule Rusia berinisial VT di sebuah rumah di Jalan Muding Indah, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, Kamis (1/1). Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Kematian bule Rusia berinisial VT, 50, yang tewas gantung diri di sebuah rumah di Jalan Muding Indah, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, Kamis (1/1) menyisakan kisah sedih.

Fakta itu terungkap setelah dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) ditemukan surat wasiat korban yang ditujukan kepada kerabatnya berinisial TG.

Surat wasiat korban ditemukan polisi saat melakukan olah TKP bersama dengan handphone, charger, paspor dan uang Rp 60 juta, USD 5, SGD 2 dan 4.400 Bath.

Korban sekaligus pelaku bunuh diri ini menulis surat wasiat berisi kecaman kepada Presiden Rusia Vladimir Putih yang dituding telah merampas harta bendanya untuk kepentingan perang melawan Ukraina.

“Surat wasiat itu ditemukan di ruang tamu rumah beserta barang bukti lainnya,” ujar PS Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti.

Di kalimat pertama surat wasiat, korban secara terbuka mengaku tidak punya uang lagi untuk bertahan hidup.

Apalagi setelah Presiden Putin mengambil semua harta benda miliknya.

Korban VT pun merasa tidak lagi punya masa depan dan memilih menyerah.

