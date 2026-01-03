Bule Rusia Tewas Gantung Diri di Kuta Utara Bali, Polisi Temukan Uang Jutaan

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Warga Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, Kamis (1/1) siang heboh.

Kehebohan dipicu penemuan seorang bule perempuan asal Rusia berinisial VT, 50, yang tewas gantung diri di sebuah rumah di Jalan Muding Indah, Kerobokan Kaja.

Perempuan berusia setengah abad itu ditemukan meninggal di depan garasi rumah yang ia kontrak dari pemilik rumah, Made Nasia, 63.

Baca Juga: Pria Muda Asal Tulungagung Tewas Gantung Diri di Tahura Ngurah Rai Kuta Bali

“Korban ditemukan saksi meninggal gantung diri sekitar pukul 10.00 WITA,” ujar PS. Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti kepada awak media.

Penemuan mayat korban bermula ketika saksi Ni Wayan Latri, 50, memberi makan kucing milik korban, Kamis (1/1) lalu.

Namun, saat memberi makan kucing, saksi melihat lampu garasi rumah masih menyala.

Saksi segera menuju garasi rumah, tetapi ia langsung syok saat mendapati korban dalam kondisi tergantung.

Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke pemilik rumah, Made Nasia.