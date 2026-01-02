JPNN.com

Korban Bundir Kirim Pesan WA Minta Maaf ke Sang Ibu, Kalimatnya Bikin Mewek

Jumat, 02 Januari 2026 – 19:53 WIB
Ilustrasi olah TKP kasus bunuh diri di Jembatan Tukad Bangkung, Petang, Badung, Bali, Jumat (2/1) pagi. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, BADUNG - Polres Badung berusaha mengungkap motif kasus bunuh diri (bundir) yang melibatkan seorang pemuda 21 berinisial MKA, asal Panjer, Denpasar, di Jembatan Tukad Bangkung, Petang, Jumat (2/1) pagi.

Berdasar keterangan saksi, korban sekaligus pelaku MKA sempat menghubungi keluarganya dan meminta maaf nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tragis.

Dugaan itu kian menguat setelah petugas menemukan pesan whatsapp korban kepada keluarganya berisi ungkapan minta maaf kepada orang tuanya.

“Mak maaf ya aku banyak salah ke mamak sampe saat kayak gini masih buat masalah ama mamak…

Cuma aku dah gak kuat kek nya, Mak maaf ya harus dengan cara kayak gini.

Maaf juga ninggalin mamak beban Maaf juga buat masalah Ama mamak, aku dah terlalu banyak buat masalah dari pada makin parah jadi aku pake cara ini maaf banget Mak…

Setelah ini jangan di apa in aku ya Mak biarpun aku ditemuin nanti,ni motor nya kalok mau di ambil, ambil aja Mak entar aku sherelok…

Kunci, dompet,sama hp nya aku taruh di jok ya mudahan gak di ambil orang motor nya sekali lagi Mak Maaf,” tulis MKA.

Polres Badung berusaha mengungkap motif kasus bunuh diri yang melibatkan seorang pemuda 21 berinisial MKA, asal Panjer, Denpasar, di Jembatan Tukad Bangkung
