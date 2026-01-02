Heboh Pemuda 21 Tahun Bunuh Diri di Jembatan Tukad Bangkung Bali, Duh Gusti

bali.jpnn.com, BADUNG - Kasus bunuh diri di Jembatan Tukad Bangkung, Badung, Bali, kembali terjadi.

Meski telah dipasang pagar pembatas untuk mengurangi aksi ulah pati, seorang pemuda 21 tahun berinisial MKA, nekat mengakhiri hidupnya.

Pemuda asal Panjer, Denpasar Selatan ini, ini ditemukan tak bernyawa, Jumat (2/1) pagi di bawah jembatan yang terletak di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, ini.

Dari hasil identifikasi tim Ident Polres Badung, korban terlihat mengalami luka di tangan kanan dan kepala belakang.

Hidung dan telinga korban mengeluarkan darah dan kemaluannya mengeluarkan cairan.

“Korban diperkirakan terjatuh dari ketinggian kurang lebih 60 meter.

Seusai olah TKP, jenazahnya dievakuasi ke RSD Badung dengan ambulans PMI,” ujar Ps Kasibsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti kepada awak media, Jumat (2/1).

Penemuan jenazah korban bermula dari laporan warga kepada petugas Satpol PP Bali.