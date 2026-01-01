Tiga Ruko di Jalan Raya Kuta Bali Ludes Terbakar, Pemilik Merugi Ratusan Juta

bali.jpnn.com, KUTA - Kebakaran hebat terjadi di Bali, pada awal 2026.

Tiga unit bangunan rumah toko (ruko) yang digunakan sebagai toko sembako di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari No. 16, Kuta, Badung, Kamis (1/1/2016) pagi pukul 08.00 WITA, ludes terbakar.

Kebakaran pertama kali diketahui oleh saksi I Kadek Dharma Jaya Putra, yang melihat asap hitam mengepul dari atap bangunan ruko saat dirinya berada di sekitar lokasi.

Saksi kemudian segera menghubungi pengontrak toko, Jafar, serta pihak terkait untuk melaporkan kejadian tersebut.

Tidak berselang lama, api membesar dan membakar sebagian besar bangunan ruko beserta isi-isinya. Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung yang menerima laporan segera menuju lokasi kejadian dengan empat unit mobil Damkar.

Beberapa jam berjibaku di tempat kejadian perkara (TKP), petugas Damkar Badung akhirnya berhasil memadamkan api yang membakar bangunan ruko.

Akibat kebakaran tersebut, tiga unit bangunan ruko beserta sejumlah barang dagangan dan peralatan toko hangus terbakar.

Di antaranya kulkas, freezer, televisi, perangkat CCTV, sertifikat tanah, serta seluruh stok sembako. Kerugian materi diperkirakan mencapai Rp 550 juta, terdiri dari kerusakan bangunan dan barang dagangan.