Polres Badung Tangkap 155 TSK Narkoba, Ungkap TPPO WNA Rusia, Laka Melonjak

Senin, 29 Desember 2025 – 16:35 WIB
Wakapolres Badung Kompol I Gede Suarmawa memberikan keterangan kepada awak media saat konferensi pers akhir 2025 di Lobi Polres Badung, Senin (29/12). Foto; Instagram @polresbadung_

bali.jpnn.com, BADUNG - Wakapolres Kompol I Gede Suarmawa mengatakan secara umum situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Badung sepanjang 2025 terpantau kondusif.

Berdasarkan data Satreskrim dan Polsek jajaran, tercatat Crime Total (CT) sebanyak 414 kasus, turun 16,1 persen atau 80 kasus dibandingkan 2024 yang mencapai 494 kasus.

Polres Badung juga menangani Crime Clearance (CC) sebanyak 298 kasus, mengalami penurunan 6,8 persen dari tahun sebelumnya.

“Penurunan gangguan kamtibmas ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Polres Badung serta dukungan masyarakat,” ujar Kompol I Gede Suarmawa saat konferensi pers akhir 2025 di Lobi Polres Badung, Senin (29/12).

Di bidang narkotika, Satresnarkoba Polres Badung menangani 120 kasus dengan 124 kasus berhasil diselesaikan, termasuk tunggakan tahun sebelumnya.

Sebanyak 155 orang tersangka (tsk) diamankan, dengan perinciannya, 80 pengedar dan 75 pengguna, termasuk delapan warga negara asing (WNA).

Barang bukti narkoba yang diamankan di antaranya 1.834,7 gram sabu-sabu, 25.270 butir pil koplo, 1.371,5 butir ekstasi, ganja, kokain, MDMA, dan jenis narkotika lainnya.

Di bidang lalu lintas, sepanjang 2025 tercatat 1.097 kasus kecelakaan, meningkat enam persen dibandingkan 2024.

