JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Detik-detik Kapal Phinisi Sharandy Tenggelam di Bali, Kru & Teknisi Berhamburan

Detik-detik Kapal Phinisi Sharandy Tenggelam di Bali, Kru & Teknisi Berhamburan

Minggu, 28 Desember 2025 – 04:59 WIB
Detik-detik Kapal Phinisi Sharandy Tenggelam di Bali, Kru & Teknisi Berhamburan - JPNN.com Bali
Penampakan kapal Phinisi Sharandy of De Seas sebelum tenggelam dihantam cuaca ekstrem di perairan Mooring, Pelabuhan Serangan, Denpasar Selatan, pukul 10.30 WITA, kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan lebat dan angin kencang yang melanda perairan Bali, Sabtu (27/12) kemarin siang mendatangkan petaka.

Akibat cuaca buruk, kapal Phinisi Sharandy of De Seas dilaporkan tenggelam di perairan Mooring, Pelabuhan Serangan, Denpasar Selatan, pukul 10.30 WITA.

Posisi kapal Phinisi Sharandy of De Seas tenggelam berada pada koordinat -8°43’13” LS - 115°14’27” BT.

Baca Juga:

“Kapal dari proses perbaikan atau servis sebelum tenggelam,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi.

Peristiwa bermula saat kapal dalam posisi lego jangkar (anchor) untuk menjalani proses perbaikan atau servis.

Di atas kapal, terdapat empat orang kru yang dipimpin oleh Mualim 2, Kamarudin, 38.

Baca Juga:

Ada juga KKM, Amirallah, 52; Juru Minyak, Irman Susanto, 26 dan Kelasi, Abu Bakar, 36.

Mereka bekerja melakukan perbaikan bersama delapan orang teknisi.

Kapal Phinisi Sharandy of De Seas dilaporkan tenggelam di perairan Mooring, Pelabuhan Serangan, Denpasar Selatan, pukul 10.30 WITA kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kapal phinisi Kapal Phinisi Sharandy of De Seas Bali Perairan Mooring Pelabuhan Sanur Denpasar cuaca ekstrem hujan lebat angin kencang tenggelam

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15 - JPNN.com Bali

    Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15

  2. Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing - JPNN.com Bali

    Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing

  3. Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU