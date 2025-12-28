Detik-detik Kapal Phinisi Sharandy Tenggelam di Bali, Kru & Teknisi Berhamburan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan lebat dan angin kencang yang melanda perairan Bali, Sabtu (27/12) kemarin siang mendatangkan petaka.

Akibat cuaca buruk, kapal Phinisi Sharandy of De Seas dilaporkan tenggelam di perairan Mooring, Pelabuhan Serangan, Denpasar Selatan, pukul 10.30 WITA.

Posisi kapal Phinisi Sharandy of De Seas tenggelam berada pada koordinat -8°43’13” LS - 115°14’27” BT.

“Kapal dari proses perbaikan atau servis sebelum tenggelam,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi.

Peristiwa bermula saat kapal dalam posisi lego jangkar (anchor) untuk menjalani proses perbaikan atau servis.

Di atas kapal, terdapat empat orang kru yang dipimpin oleh Mualim 2, Kamarudin, 38.

Ada juga KKM, Amirallah, 52; Juru Minyak, Irman Susanto, 26 dan Kelasi, Abu Bakar, 36.

Mereka bekerja melakukan perbaikan bersama delapan orang teknisi.