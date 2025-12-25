Update Kasus Narkoba DWP Bali: DPO TDS Menyerah, Taktik Licik Pelaku Terungkap

JPNN.com

Kamis, 25 Desember 2025 – 19:26 WIB
Salah satu tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan peredaran narkoba jelang gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025, Tigran Denre Sonda (TDS), menyerahkan diri ke Bareskrim Polri. Foto: ANTARA/HO-Bareskrim Polri

bali.jpnn.com, JAKARTA - Peredaran gelap narkotika yang diduga akan diedarkan menjelang ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 di Bali memasuki babak baru.

Salah satu tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dilaporkan menyerahkan diri ke Bareskrim Polri.

Ia adalah TDS alias Tigran Denre Sonda.

TDS adalah suami dari salah satu yang tersangka dalam kasus ini, yakni DF alias Donna Fabiola.

"Pada tanggal 24 Desember 2025 pukul 14.00 WIB, DPO Subdit IV atas nama Tigran Denre Sonda datang menyerahkan diri ke Kantor Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dilansir dari Antara.

Berdasar interogasi awal, Tigran Denre Sonda mengaku mendapatkan kokaina dari seorang warga negara (WN) Malaysia bernama Mujahid.

Tigran Denre Sonda mengenal Mujahid sejak 2023 akhir. Mereka kenal waktu sama sama bekerja sebagai broker.

Mujahid mengenalkan Tigran Denre Sonda kepada seseorang berinisial J untuk mendapatkan kokaina tersebut.

