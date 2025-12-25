JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polisi Ungkap Penyebab Laka Maut di Ungasan, Truk Overload, bukan Rem Blong

Polisi Ungkap Penyebab Laka Maut di Ungasan, Truk Overload, bukan Rem Blong

Kamis, 25 Desember 2025 – 07:05 WIB
Polisi Ungkap Penyebab Laka Maut di Ungasan, Truk Overload, bukan Rem Blong - JPNN.com Bali
Penyidik Polresta Denpasar dan petugas Dishub menyelidiki penyebab kecelakaan maut truk fuso di Ungasan, Kuta Selatan yang menyebabkan dua orang tewas kemarin. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyidik Satlantas Polresta Denpasar akhirnya mengungkap penyebab kecelakaan maut di Jalan Pura Pengulapan, Banjar Giri, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, Rabu (24/12) dini hari pukul 04.40 WITA kemarin.

Kecelakaan pada pagi buta itu menyebabkan dua orang penghuni rumah bedeng berinisial J dan S, sama-sama berusia 44 tahun meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasar penyelidikan Satlantas Polresta Denpasar, pemicu kecelakaan bukan karena rem blong, tetapi lantaran overload.

Baca Juga:

“Hasil penyelidikan Satlantas Polresta Denpasar dan Dinas Perhubungan (Dishub), penyebabnya bukan karena rem blong, tetapi overload,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi, Kamis (25/12).

Penyebab lainnya karena perubahan perseneling.

Pengemudi truk fuso HFA diketahui mencoba memindahkan persneling dari gigi tiga ke gigi dua pada saat kondisi jalanan menurun.

Baca Juga:

Truk fuso itu mendadak menurun perlahan.

Karena rem tidak pakem akibat overload, pengemudi membanting setir ke arah kanan hingga akhirnya menabrak rumah bedeng yang berada di sisi barat jalan.

Berdasar penyelidikan Satlantas Polresta Denpasar dan Dinas Perhubungan (Dishub), pemicu kecelakaan bukan karena rem blong, tetapi lantaran overload.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polresta denpasar kecelakaan maut truk fuso Buruh Pasir rumah bedeng tewas overload rem blong ungasan Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta

  2. Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United

  3. Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU